"Другие варианты я даже не рассматривала": режиссёр Любовь Мульменко рассказала о съёмках фильма "Фрау"

Перед выходом новой киноленты "Фрау" в широкий прокат состоялся её спецпоказ в киноцентре "Кристалл", на который пригласили журналистов издания "АиФ". Режиссёр Любовь Мульменко поделилась подробностями съёмок и рассказала, почему для них выбрала именно Пермь.

Фото: kinopoisk.ru by Кинопоиск is licensed under public domain