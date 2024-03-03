"Другие варианты я даже не рассматривала": режиссёр Любовь Мульменко рассказала о съёмках фильма "Фрау"

Режиссёр Мульменко рассказала о нюансах съёмок фильма "Фрау" в Перми

Перед выходом новой киноленты "Фрау" в широкий прокат состоялся её спецпоказ в киноцентре "Кристалл", на который пригласили журналистов издания "АиФ". Режиссёр Любовь Мульменко поделилась подробностями съёмок и рассказала, почему для них выбрала именно Пермь.

Фото: kinopoisk.ru by Кинопоиск is licensed under public domain

"Мне приятно было снимать в Перми. Другие варианты я даже не рассматривала", — отметила Мульменко.

Она добавила, что зрители смогут ознакомиться с городом лучше, увидев в кадрах местный театр оперы и балета, набережную Камы, Пермский университет и много других знаковых мест.

Картина рассказывает о любви двух очень разных людей. Ваня, которого сыграл актёр Вадик Королёв, работает продавцом в магазине рыболовного снаряжения. Кристина — персонаж Лизы Янковской служит балериной Пермского театра оперы и балета. Молодой человек восторгается средневековыми легендами и мечтает отыскать свою "фрау", как называет всех женщин. Герои боятся одиночества и одержимы идеей создания семьи.

Кинолента уже удостоилась награды на фестивале актуального российского кино "Маяк". Критики отметили отличный актёрский состав. Из Вадика Королёва, который до этого сыграл главную роль в фильме "Человек из Подольска", вышел убедительный чудак. Лиза Янковская сыграла непростую девушку. Её роль в фильме "Фрау" на фестивале отметили призом за главную женскую роль. В широком прокате фильм можно будет увидеть с 14 марта.