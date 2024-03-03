Фильм Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих" покажут на Венецианском кинофестивале

По информации издания Deadline, первый показ музыкального триллера "Джокер: Безумие на двоих" состоится на Венецианском кинофестивале в текущем году.
Мероприятие будет проходить с 28 августа по 7 сентября, а сам фильм выйдет в прокат 4 октября. Главные роли в проекте исполнят известная певица и деятельница кино — Леди Гага (Харли Квинн) и актёр Хоакин Феникс (Джокер). Режиссёром картины назначен Тодд Филлипс. Он работал также и над первым фильмом — "Джокером" 2019 года.
Сообщается, что действие предстоящего триллера "Джокер: Безумие на двоих" начнётся в психиатрической клинике "Аркхэм". В заведении Джокер встретит Харли Квинн в первый раз. У них завяжется роман. Однако у главного героя не всё так просто с законом. Его возлюбленная будет пытаться принимать меры, чтобы спасти любимого.
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