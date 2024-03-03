Сюжет держится в тайне: режиссёр Барадиев готовится к съёмкам криминального сериала

Забайкальский режиссёр Барадиев готовится к съёмкам сериала про криминал

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

В Забайкалье Баяра Барадиева знают как закоренелого кавээнщика и достаточно опытного кинематографиста. Для него "кино" не только слово, обладающее магией, — для Баяра это смысл жизни.

Фото: vk.com by Ю.Черепанов is licensed under public domain

В своём Telegram-канале он опубликовал видеоролик со съёмок нового сериала. На видео исполнитель главной роли музыкант Гор Испирян машет автоматом.

"Про съёмки сериала еще рано говорить — это пока отработка, как говорят профи, "боевое слаживание". Мне удалось сделать так, чтобы мы смогли попробовать различные режимы к съёмкам сериала", — рассказал Барадиев журналисту "Чита.Ру".

Он добавил, что опыт съёмок перестрелок он получил в процессе работы над коммерческим роликом для "СтальГрупп" и на нём, кроме перестрелки, была отработана аэросъёмка и ещё некоторые моменты.

Баяр Барадиев — режиссёр, сценарист, кавээнщик и участник проекта O'MoG Group. Его картины "10 тысяч часов" и "Главное, что не овца" — участвовали в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля "Арткино", короткометражка "800 слов" восемь лет назад удостоилась Гран-при II Байкальского кинофестиваля.