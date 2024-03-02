Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забота о микробиоме: ключевые продукты для здоровья пищеварения и обмена веществ
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков: к "Сармат" надо относиться серьезно
Салат из одуванчиков: как снизить холестерин с помощью трав
Объявлена дата выхода ролевой игры Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
Алла Пугачёва обратилась к публике: "Ждите, мои дорогие поклонники"
Мошеннические схемы в автосервисе: как избежать обмана при ремонте двигателя
Наоми Кэмпбелл приписывают роман с саудовским мультимиллионером
Как справиться с агрессивным хомяком
Scientific Reports: древний дольмен Менга был построен из хрупкого материала
Киностудия "Таджикфильм" активно ищет деятелей кино для фильма "Тишина в горах". Это совместный с Россией проект

"Таджикфильм" находится в поиске актёров для совместного с Россией фильма "Тишина в горах"

0:53
Кино

Киностудия "Таджикфильм" ищет актёров, которые желают принять участие в предстоящей картине "Тишина в горах". Фильм будет снят совместно со студией "Лендок" из Санкт-Петербурга. Кастинг уже начался. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию киностудии республики.

"Таджикфильм" находится в поиске актёров для совместного с Россией фильма "Тишина в горах"
Фото: flickr.com by Oleg Brovko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что "Таджикфильм" огласил список ролей будущего фильма, на которые набирает деятелей кино. Например, студия находится в поисках мужчины "со строгим морщинистым лицом". При этом он обязательно должен быть старше 65 лет. Также фильму нужны две женщины в возрасте от 25 до 40 лет на роль уборщицы и Шанхоа, героини предстоящего проекта, и другие люди для съёмок.

В информационном агентстве добавили, что, по словам директора "Таджикфильма", "Тишина в горах" станет самой первой коллективной работой с Россией, которая будет полностью снята в Таджикистане.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года

Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.

Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
360kuai: Запад будет недоволен подарком, который Китай сделал России
В Китае рассказали о подарке России, которым будет недоволен Запад
Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат
Эта очаровательная лиана одарит не только цветами, но и вкусными ягодами
Автоматизированный звукотепловой комплекс "Пенициллин" в спецоперации Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
4 золотых правила выращивания гладиолусов: получите шикарные цветы
Всего три добавки в грунт: лук даст мощные корни и крепкие ростки
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
Последние материалы
Наоми Кэмпбелл приписывают роман с саудовским мультимиллионером
Как справиться с агрессивным хомяком
Scientific Reports: древний дольмен Менга был построен из хрупкого материала
Минобороны Германии подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту
Скотт Риттер: ВС РФ оказывают давление на ВСУ по всей линии фронта
Советы для обеспечения хорошего урожая лука
Как справиться с тягой к сладкому: рекомендации медика для постепенного отказа от сладостей
Лавров призвал Армению принять окончательное решение о своём членстве в ОДКБ
Новые лаки на основе воды, за которыми будущее
Российские войска выбили ВСУ из села Тоненькое в ДНР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников