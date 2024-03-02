Киностудия "Таджикфильм" активно ищет деятелей кино для фильма "Тишина в горах". Это совместный с Россией проект

"Таджикфильм" находится в поиске актёров для совместного с Россией фильма "Тишина в горах"

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Киностудия "Таджикфильм" ищет актёров, которые желают принять участие в предстоящей картине "Тишина в горах". Фильм будет снят совместно со студией "Лендок" из Санкт-Петербурга. Кастинг уже начался. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию киностудии республики.

Фото: flickr.com by Oleg Brovko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что "Таджикфильм" огласил список ролей будущего фильма, на которые набирает деятелей кино. Например, студия находится в поисках мужчины "со строгим морщинистым лицом". При этом он обязательно должен быть старше 65 лет. Также фильму нужны две женщины в возрасте от 25 до 40 лет на роль уборщицы и Шанхоа, героини предстоящего проекта, и другие люди для съёмок.

В информационном агентстве добавили, что, по словам директора "Таджикфильма", "Тишина в горах" станет самой первой коллективной работой с Россией, которая будет полностью снята в Таджикистане.