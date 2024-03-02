Они выйдут в 2025 году. Леон Кемстач, известный по роли Пальто в "Слове пацана", снимется ещё в двух картинах

Леон Кемстач, который исполнил роль Пальто в нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", примет участие в двух новых кинокартинах. Соответствующую информацию опубликовали в ТАСС.
По сообщению информационного агентства, актёр рассказал о предстоящих проектах с его участием во время марафона "Знание" на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
Леон Кемстач заявил, что новые кинокартины выйдут на экраны в 2025 году. Он отметил, что они будут "очень классными".
"Я специально отбирал такие, чтобы не снижать планку после "Слова пацана". Знаете, как обычно бывает, один проект стреляет, а потом актёр скатывается, я такого не хочу, я сразу выбираю сильный и качественный материал", — поделился Леон Кемстач.
При этом в ходе мероприятия, актёр заявил, что ему импонирует деятель кино Райан Гослинг, в особенности то, как он играл в фильмах "Барби" и "Бегущий по лезвию". Леон Кемстач признался, что он бы хотел обладать аналогичным диапазоном ролей, который у его кумира очень большой.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что Леон Кемстач исполнил песню "На заре" совместно с Бастой в Дубае.
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