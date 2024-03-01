Работники Московского Художественного театра имени А. П. Чехова поздравили Михаила Пореченкова c днём рождения

У Михаила Пореченкова, народного артиста России, сегодня день рождения. Ему исполнилось 55 лет. С этим событием его поздравили работники Московского Художественного театра им. А. П. Чехова (МХТ). Об этом сообщает ТАСС.
Константин Хабенский, директор учреждения, рассказал информационному агентству, что Михаилу Пореченкову предложили проект.
"Но нужно сделать так, чтобы ему это предложение понравилось. Проекты предлагаются", — уточнил Константин Хабенский.
При этом он отметил, что в настоящее время Михаил Пореченков читает две пьесы. Если на него произведёт впечатление одна из них, то тогда театр будет искать режиссёра.
В то же время Вадим Верник, заместитель директора по связям с общественностью, сообщил, что он знает народного артиста со времён студенчества. Он также рассказал, что энтузиазм Михаила Пореченкова с годами ничуть не угасает.
"Поразительно, что он вообще не изменился — ни внешне, ни внутренне. Он в таком же тонусе, он с таким же драйвом существует и в профессии, и в жизни. Ему вкусно жить", — восхитился заместитель директора.
Напомним, что Михаил Пореченков — актёр театра и кино. Он снимался в таких проектах, как "Ликвидация", "9 рота", "Поддубный" и других. На сцене МХТ он играет с 2003 года.
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