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Работники Московского Художественного театра имени А. П. Чехова поздравили Михаила Пореченкова c днём рождения

В МХТ поздравили Михаила Пореченкова с его 55-летием

1:27
Кино

У Михаила Пореченкова, народного артиста России, сегодня день рождения. Ему исполнилось 55 лет. С этим событием его поздравили работники Московского Художественного театра им. А. П. Чехова (МХТ). Об этом сообщает ТАСС.

В МХТ поздравили Михаила Пореченкова с его 55-летием
Фото: commons.wikimedia.org by Zimin.V.G. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Константин Хабенский, директор учреждения, рассказал информационному агентству, что Михаилу Пореченкову предложили проект.

"Но нужно сделать так, чтобы ему это предложение понравилось. Проекты предлагаются", — уточнил Константин Хабенский.

При этом он отметил, что в настоящее время Михаил Пореченков читает две пьесы. Если на него произведёт впечатление одна из них, то тогда театр будет искать режиссёра.

В то же время Вадим Верник, заместитель директора по связям с общественностью, сообщил, что он знает народного артиста со времён студенчества. Он также рассказал, что энтузиазм Михаила Пореченкова с годами ничуть не угасает.

"Поразительно, что он вообще не изменился — ни внешне, ни внутренне. Он в таком же тонусе, он с таким же драйвом существует и в профессии, и в жизни. Ему вкусно жить", — восхитился заместитель директора.

Напомним, что Михаил Пореченков — актёр театра и кино. Он снимался в таких проектах, как "Ликвидация", "9 рота", "Поддубный" и других. На сцене МХТ он играет с 2003 года.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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