Издание Variety сообщило, что актёрский состав постапокалиптического сериала "Одни из нас", в основу которого легла одноимённая видеоигра, пополнился четырьмя новыми деятелями кино.
Во втором сезоне картины будут сниматься актёры Ариэла Барер, Дэнни Рамирес, Тати Габриэль и Спенсер Лорд, которого можно увидеть в популярном сериале "Ривердейл".
Ариэла Барер исполнит роль Мэл — врача, чья деятельность находится под угрозой из-за апокалипсиса.
Дэнни Рамирес сыграет Мэнни — солдата, который прячет свой страх оставить товарищей в беде и боль от старых ран.
Спенсер Лорд перевоплотится в Оуэна — воина, который на самом деле нежен в душе.
Что касается Тати Габриэль, то она станет Норой — медиком, которая старается смириться с грехами былого.
Второй сезон сериала должен выйти в 2025 году. В нём зрители увидят продолжение первой части ленты про контрабандиста Джоэла и девочку Элли, которая имеет иммунитет к смертоносному зомби-вирусу "кордицепс".
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.