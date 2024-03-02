Актёры Ариэла Барер, Дэнни Рамирес, Тати Габриэль и Спенсер Лорд сыграют в новом сезоне сериала "Одни из нас"

К съёмкам сериала "Одни из нас" присоединились четыре новых актёра

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Издание Variety сообщило, что актёрский состав постапокалиптического сериала "Одни из нас", в основу которого легла одноимённая видеоигра, пополнился четырьмя новыми деятелями кино.

Фото: Кадр из сериала "Одни из нас", Кинопоиск

Во втором сезоне картины будут сниматься актёры Ариэла Барер, Дэнни Рамирес, Тати Габриэль и Спенсер Лорд, которого можно увидеть в популярном сериале "Ривердейл".

Ариэла Барер исполнит роль Мэл — врача, чья деятельность находится под угрозой из-за апокалипсиса.

Дэнни Рамирес сыграет Мэнни — солдата, который прячет свой страх оставить товарищей в беде и боль от старых ран.

Спенсер Лорд перевоплотится в Оуэна — воина, который на самом деле нежен в душе.

Что касается Тати Габриэль, то она станет Норой — медиком, которая старается смириться с грехами былого.

Второй сезон сериала должен выйти в 2025 году. В нём зрители увидят продолжение первой части ленты про контрабандиста Джоэла и девочку Элли, которая имеет иммунитет к смертоносному зомби-вирусу "кордицепс".