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"Сказка, закончившаяся печально": тяжёлая судьба звезды фильма "Огонь вода и… медные трубы"

Трагическая судьба актёра Алексея Катышева из фильма "Огонь вода и… медные трубы"

1:59
Кино

Многие с детства помнят обаятельного голубоглазого Васю из фильма-сказки Александра Роу "Огонь вода и… медные трубы". Творческий путь Алексея Катышева в начале напоминал сказку, но ему не удалось, в отличие от его персонажа, пройти огонь, воду и медные трубы, которые приготовила ему судьба.

Трагическая судьба актёра Алексея Катышева из фильма "Огонь вода и… медные трубы"
Фото: kinopoisk.ru by ieoqlw is licensed under public domain

Звезда советского кино сперва служил на Ялтинской киностудии, где его приметил легендарный режиссёр Александр Роу. Юный Катышев идеально вписался в актёрский состав кинофильма "Огонь, вода и… медные трубы", где ему доверили главную роль угольщика Васи.

Всесоюзная известность облегчила артисту тяготы военной дисциплины. Кроме того, когда Роу задумал снять новый фильм-сказку "Варвара-краса, длинная коса", то мэтр и не представлял её без голубоглазого "доброго молодца". Поэтому срок службы в Советской Армии у Катышева не был долгим.

Артист женился по любви на девушке Ирине. Однако новорожденная дочь пары умерла по вине врачей. Позже супруга родила другую дочь, но отношения в семье были омрачены.

Вскоре режиссёры утратили интерес к Алексею. Актёру пришлось устроиться водителем молоковоза. Меркантильные родственники обманули артиста, завладев его квартирой. На фоне этого актёр увлёкся алкоголем. Однажды в компании приятелей-собутыльников он вляпался в неприятную историю. Пьяные друзья попытались изнасиловать девушек. Артист пытался помешать, но это не помогло. Он очутился на скамье подсудимых. Только спустя несколько месяцев одна из потерпевших отозвала заявление и Катышев вышел на свободу.

Это окончательно разрушило семью артиста. Брак распался. Позднее опустившегося из-за алкоголизма Катышева сильно избили в подъезде. Спустя несколько дней он умер в больнице возрасте 57 лет.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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