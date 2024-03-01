Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Байден: Китай собирает секретные данные США с помощью электрокаров
Москалькова: РФ готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76
Как помочь хризантемам расти крепкими и здоровыми
Актёр "Симпсонов" выставил на продажу свой дом в Санта-Барбаре
В Дзержинске подавили три вражеских БПЛА в промзоне
В Московском планетарии рассказали о новых спутниках Урана и Нептуна
Командир взвода гаубицы Сыч: минометы ВСУ не так воюют с солдатами, как с мирными жителями
Онкологи назвали профилактику главным средством для борьбы с раком
С 1 июля услуги ЖКХ подорожают на 9,8%
Премьера "Возвращения попугая Кеши" с Никитой Кологривым в роли учителя состоится 31 октября этого года

Фильм "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым в главной роли выйдет 31 октября

Кино

Фильм "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым в главной роли выйдет 31 октября, информирует специализированный сайт "Бюллетень кинопрокатчика".

Фильм "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым в главной роли выйдет 31 октября
Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong at Luxembourgish Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Основой для сюжета послужили советские мультфильмы о попугае Кеше, созданные Валентином Караваевым и Александром Курляндским. В современной версии учитель географии Митяй и необычный говорящий попугай Иннокентий договариваются помочь друг другу разрешить личные проблемы.

По условиям устной сделки Кеша придумывает, как вернуть бывшую девушку Митяя Леру в обмен на помощь географа в воссоединении попугая с его пернатой возлюбленной.

Помимо Никиты Кологривого в фильме снимаются Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Роман Курцын и другие. Поставил фильм режиссер Олег Асадулин.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Путин чётко сказал Западу — без сильной России прочный миропорядок невозможен Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
В американской тюрьме не смогли казнить пожилого убийцу, потому что не нашли у него вены
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Последние материалы
Эксперты рассказали, когда следует менять ремень ГРМ: 5 ключевых признаков
Актриса из "Рассказа служанки" исполнит главную роль в предстоящем хоррор-сериале
Для бодрости духа и упругости кожи - два рецепта лечебных ванн
Как правильно ухаживать за кактусом в домашних условиях
Шакалы мочатся на колючие дыни для защиты их от конкурентов
Стоматолог Антонов рассказал, как зубные врачи могут выявить тяжелое заболевание поджелудочной железы
Разработчики Diablo 4 запустят "Череду испытаний" 5 марта
Sinomach начинает продажи в России внедорожника Oting Paladin
Мошенники предлагают одесситам бежать за границу "тайными тропами", где их ловят пограничники
Пушков: допустивший войну России с НАТО Остин не до конца осознаёт свои слова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников