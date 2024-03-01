Премьера "Возвращения попугая Кеши" с Никитой Кологривым в роли учителя состоится 31 октября этого года

Фильм "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым в главной роли выйдет 31 октября

Фильм "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым в главной роли выйдет 31 октября, информирует специализированный сайт "Бюллетень кинопрокатчика".

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Основой для сюжета послужили советские мультфильмы о попугае Кеше, созданные Валентином Караваевым и Александром Курляндским. В современной версии учитель географии Митяй и необычный говорящий попугай Иннокентий договариваются помочь друг другу разрешить личные проблемы.

По условиям устной сделки Кеша придумывает, как вернуть бывшую девушку Митяя Леру в обмен на помощь географа в воссоединении попугая с его пернатой возлюбленной.

Помимо Никиты Кологривого в фильме снимаются Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Роман Курцын и другие. Поставил фильм режиссер Олег Асадулин.