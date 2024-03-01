Голливудских актёров Брэда Питта и Джорджа Клуни можно будет увидеть в одном и том же фильме

Голливудские звёзды Джордж Клуни и Брэд Питт снимутся в одном проекте

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Голливудские звёзды Джордж Клуни и Брэд Питт снимутся в одном фильме. Их уже заметили на съёмочной площадке, сообщает журнал People.

Фото: commons.wikimedia.org by Injeongwon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По информации издания, их можно будет увидеть в кинокартине "Волки" режиссёра Джона Уоттса, известного по последним фильмам о супергерое Человеке-пауке. По сюжету предстоящей картины, двое наёмников станут работать в команде над общим делом.

При этом издание уточняет, что актёры снимаются в одном проекте уже не впервые.

"Брэд Питт и Джордж Клуни — друзья навсегда. Они ценят и уважают друг друга, независимо от того, сколько лет прошло между их совместными съёмками в фильмах", — рассказал источник People.

Ранее голливудские звёзды вместе принимали участие в комедиях "После прочтения сжечь", "Признания опасного человека", а также в трёх частях фильма "Друзья Оушена".