"Снова поработают вместе": Джордж Клуни и Брэд Питт сыграют в триллере "Волки"

Актёры Джордж Клуни и Брэд Питт исполнят главные роли в триллере "Волки"

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В журнале People появилась информация о том, что голливудские знаменитости Джордж Клуни и Брэд Питт примут участие в интересном проекте. Речь идет о новой картине Джона Уоттса "Волки", жанр которого относят к триллеру с элементами детектива.

Фото: usafe.af.mil by Photo by Airman 1st Class Tanaya M. Harms is licensed under public domain

Известно, что Клуни дружит с Питтом. Они уже не в первый раз работают вместе, их совместное творчество в проекте является проявлением взаимного уважения. Многие помнят их совместную работу в картинах "Ожог после прочтения", "Признания опасного разума", а также про Оушена, что делает их новое творческое партнёрство ожидаемым. В фильме о наёмниках, которым предстоит работать над одним заданием, также сыграет Эми Райан, известная по сериалу "Закон и порядок", в котором она играла на протяжении 13 лет.

Премьера картины намечена на сентябрь 2024 года.