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Актриса Ивонн Страховски из сериала "Рассказ служанки" сыграет главную героиню в хоррор-сериале о неведомой угрозе

Актриса из "Рассказа служанки" исполнит главную роль в предстоящем хоррор-сериале

0:45
Кино

Австралийская актриса Ивонн Страховски, которая принимала участие в картине "Рассказ служанки", исполнит главную роль в предстоящем хоррор-сериале "Teacup". Об этом сообщил портал Deadline.

Актриса из "Рассказа служанки" исполнит главную роль в предстоящем хоррор-сериале
Фото: commons.wikimedia.org by Joits is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Создатели проекта пока не назвали дату премьеры. Однако известно, что сериал вдохновлен произведением писателя Роберта Маккаммона "Стингер". По сюжету будущей картины, группе людей из пригорода штата Джорджия предстоит столкнуться с неведомой угрозой. Они будут пытаться преодолеть опасность.

Актриса Ивонн Страховски снималась во многих проектах. Например, в картинах "Чак" и "Декстер". При этом за роль Селены в сериале "Рассказ служанки" она была номинирована на премии "Золотой глобус" и "Эмми".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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