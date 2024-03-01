Актриса Ивонн Страховски из сериала "Рассказ служанки" сыграет главную героиню в хоррор-сериале о неведомой угрозе

Актриса из "Рассказа служанки" исполнит главную роль в предстоящем хоррор-сериале

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Австралийская актриса Ивонн Страховски, которая принимала участие в картине "Рассказ служанки", исполнит главную роль в предстоящем хоррор-сериале "Teacup". Об этом сообщил портал Deadline.

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Создатели проекта пока не назвали дату премьеры. Однако известно, что сериал вдохновлен произведением писателя Роберта Маккаммона "Стингер". По сюжету будущей картины, группе людей из пригорода штата Джорджия предстоит столкнуться с неведомой угрозой. Они будут пытаться преодолеть опасность.

Актриса Ивонн Страховски снималась во многих проектах. Например, в картинах "Чак" и "Декстер". При этом за роль Селены в сериале "Рассказ служанки" она была номинирована на премии "Золотой глобус" и "Эмми".