Актёр Игорь Капатов, известный по озвучке Мишутки в передаче "Спокойной ночи, малыши!" умер на 71-м году жизни

Скончался Игорь Капатов, который озвучивал Мишутку в "Спокойной ночи, малыши!"

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Игорь Капатов, который озвучивал персонажа Мишутку в детской телепередаче "Спокойной ночи, малыши!", умер в 70 лет. Об этом сообщил Башкирский государственный театр кукол. Он выложил соответствующий пост в социальной сети "ВКонтакте". Причина смерти актёра не называется.

Фото: Башкирский государственный театр кукол, группа во "ВКонтакте"

В своём посте сотрудники театра принесли соболезнования окружению Игоря Капатова.

"Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил. Коллектив Башкирского государственного театра кукол выражает глубочайшие соболезнования родным и близким покойного", — написано в посте.

Напомним, что Игорь Капатов является народным артистом Республики Башкортостан.

Всероссийскую известность он получил в начале XXI века. Актёр стал часто сниматься в кино, например, он принял участие в проектах "Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя" и "Козлёнок в молоке". Но больше всего зрителям он запомнился благодаря передаче "Спокойной ночи, малыши!".