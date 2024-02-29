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Спортивную драму "Схватка" режиссёра Эр Санаа Ох-Хотора могут перестать показывать в кинотеатрах

Это скандал: фильм "Схватка" хотят снять с проката из-за его несоответствия реальности

0:45
Кино

Спортивную драму режиссёра Эр Санаа Ох-Хотора "Схватка", вероятно, переснимут по причине того, что в ней искажён образ главного героя. Или просто снимут с проката. Об этом написало издание sakhalife.ru.

Это скандал: фильм "Схватка" хотят снять с проката из-за его несоответствия реальности
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Ottaviani is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Местное спортивное сообщество выразило своё несогласие с тем, как в кинокартине представили жизненный путь Вячеслава Карпова, первого чемпиона Советского Союза из Якутии и национального героя. По мнению участников объединения, в фильме существенно исказили реальные факты из его биографии.

В кинокартине "Схватка" показывается история жизни Вячеслава Карпова, чемпиона по вольной борьбе, который не смог удержать выдающиеся результаты по причине череды печальных случаев.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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