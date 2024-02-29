Спортивную драму "Схватка" режиссёра Эр Санаа Ох-Хотора могут перестать показывать в кинотеатрах

Спортивную драму режиссёра Эр Санаа Ох-Хотора "Схватка", вероятно, переснимут по причине того, что в ней искажён образ главного героя. Или просто снимут с проката. Об этом написало издание sakhalife.ru.
Местное спортивное сообщество выразило своё несогласие с тем, как в кинокартине представили жизненный путь Вячеслава Карпова, первого чемпиона Советского Союза из Якутии и национального героя. По мнению участников объединения, в фильме существенно исказили реальные факты из его биографии.
В кинокартине "Схватка" показывается история жизни Вячеслава Карпова, чемпиона по вольной борьбе, который не смог удержать выдающиеся результаты по причине череды печальных случаев.
Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.