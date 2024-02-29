Агенство "ТМТ Консалтинг" обозначило самые популярные онлайн-кинотеатры в РФ

В России назвали самые востребованные онлайн-кинотеатры

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Агентство "ТМТ Консалтинг" обозначило наиболее востребованные онлайн-кинотеатры в нашей стране по итогам прошлого года.

Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Так, первое место занял "Кинопоиск". В 2022 году он также являлся лидером рынка, однако по итогам 2023 года он увеличил свою долю с 23% до 30% соответственно. Сообщается, что подобных результатов онлайн-кинотеатр достиг благодаря возрастанию количества подписчиков Яндекс.Плюс.

На втором месте расположился "Иви". Его выручка увеличилась на 24%, а число подписчиков, которые платят за контент — на 47%. Уточняется, что это произошло благодаря созданию собственных продуктов.

Третье место занял "Wink". Его выручка возросла на 91%. Этому способствовало предоставление пользователям оригинальных кинокартин, а также ряд других факторов.

Четвертое и пятое место в рейтинге заняли "Okko" и "Start" соответственно.