Актёр сериалов "Моя прекрасная няня", "Реальные пацаны" и "Саша Таня" умер в 53 года

На 54-м году жизни ушел из жизни актер театра и кино Павел Маркин. Он умер 4 февраля, однако общественности стала известна эта печальная новость только сегодня, 29 февраля.

Фото: commons.wikimedia.org by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International