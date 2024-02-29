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Актёр сериалов "Моя прекрасная няня", "Реальные пацаны" и "Саша Таня" умер в 53 года

Российский актёр Павел Маркин умер в 53 года

Кино

На 54-м году жизни ушел из жизни актер театра и кино Павел Маркин. Он умер 4 февраля, однако общественности стала известна эта печальная новость только сегодня, 29 февраля.

Российский актёр Павел Маркин умер в 53 года
Фото: commons.wikimedia.org by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Маркин в своё время завершил актёрско-режиссерское обучение в Театральной школе Ролана Быкова, после чего начал свою карьеру в театре "ДРАМатическая АНТРЕприза", параллельно активно снимаясь в кино.

В течение своей карьеры он создал множество образов в 78 фильмах, включая такие работы, как "На углу у Патриарших", "Семейные тайны", "Линия защиты", "Господа офицеры", "Красная площадь", "Слепой", "Адъютанты любви", "Моя прекрасная няня", "Трое сверху", "Солдаты", "Час Волкова", "Любовь и прочие глупости", "Мент в законе", "Карпов-2", "Реальные пацаны", "Молодёжка", "Кодекс чести", "Меч-2", "Идеальная жертва", "Последний министр", "Красная зона", "Саша Таня".

Его последними работами были "Арбатские тайны" и "Райский", которые в настоящее время находятся в производстве.

Хотя его роли часто были эпизодическими, в каждой из них Маркин проявлял органичность и убедительность, сообщает rosbalt.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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