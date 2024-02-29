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Голливудский актёр Том Круз настоял на использовании настоящего меча на съёмках фильма "Последний самурай"

Том Круз потребовал заменить бутафорию на настоящий меч во время съёмок "Последнего самурая"

0:51
Кино

Японский актёр Хироюки Санада рассказал о ситуации, которая произошла с ним и его коллегой — Томом Крузом на съёмках фильма "Последний самурай" 2003 года. Об этом пишет газета USA Today.

Том Круз потребовал заменить бутафорию на настоящий меч во время съёмок "Последнего самурая"
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам деятеля кино, его герою в одной из сцен следовало прислонить меч к шее персонажа Тома Круза. Однако тот настоял на том, чтобы оружие было настоящим, а не бутафорским или же укороченным клинком, который впоследствии удлинили бы при помощи компьютерной графики.

Хироюки Санада отметил, что Том Круз полностью доверял ему, поскольку во время этой сцены голливудский актёр даже ни разу не моргнул.

Фильм "Последний самурай" режиссёра Эдварда Цвика рассказывает о Японии XIX века. В то время в стране происходили различные нововведения по образцу запада.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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