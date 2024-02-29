Лев Зулькарнаев назвал своего коллегу по сериалу "Слово пацана" "секс-символом" со "звериной сексуальностью"

Лев Зулькарнаев раскрыл имя актёра со "звериной сексуальностью" из "Слово пацана"

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Лев Зулькарнаев, который сыграл Зиму в сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", заявил в YouTube-шоу "Вписка", что его коллега по съёмкам Слава Копейкин обладает "звериной сексуальностью".

Фото: Кадр из сериала "Слово пацана"

Именно с этим фактом Лев Зулькарнаев связал его популярность.

"Он секс-символ. От него прёт какая-то звериная сексуальность. И я думаю, что зрители это чувствуют. Поэтому у Славы такое количество подписчиков, такое внимание", — сказал актёр.

Он добавил, что сам не выделяется большим обаянием.

"У меня другая природа — более закрытая. Внешность нестандартная, ну не прям красавчик. Отрицательное какое-то обаяние", — посетовал Лев Зулькарнаев.

Деятель кино также сообщил, что сначала завидовал Славе Копейкину, но впоследствии понял, что персонаж актёра — Турбо, немного больше значим для сюжета сериала, чем его собственный.

Накануне Pradva.Ru писала, что Лев Зулькарнаев заявил о своей алкогольной зависимости.