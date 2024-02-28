На вилле Алена Делона полиция нашла 72 единицы незарегистрированного оружия

У актёра Алена Делона нашли склад незарегистрированного оружия

Прокуратура Франции начала предварительное расследование из-за оружия, изъятого с виллы 88-летнего актёра Алена Делона в департаменте Луаре, следует из заявления прокурора округа Монтаржи Жан-Седрика Го в соцсети X.

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Ранее жандармы провели обыск в доме Делона в коммуне Души, в ходе которого изъяли 72 образца огнестрельного оружия, а также свыше 3 тысяч боеприпасов к нему. Обыск прошёл после того, как назначенный судом чиновник по делам опеки, посещавший дом Делона, заметил там пистолет.

Отмечается, что у Алена Делона нет разрешения на хранение оружия. Сиделка и спутница артиста Хироми Роллен выразила обеспокоенность отсутствием контроля над Делоном, который, будучи не совсем здоровым, находится в доме с целым арсеналом.

Всё найденное оружие и боеприпасы были конфискованы. Судья по делам опеки поместил 88-летнего актёра под судебную защиту и назначил ему представителя. Также Делон был ограничен в некоторых правах, в том числе на распоряжение недвижимостью.

Примечательно, что об увлечении Алена Делона огнестрельным оружием ранее открыто рассказывала в интервью его дочь Анушка.