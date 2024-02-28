Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Служивший в рядах ВСУ наемник из США назвал главную проблему украинской армии
Live Science: археологи обнаружили гигантский каменный топор в Саудовской Аравии
Кинокритик Александр Шпагин не верит в успех ремейка "Бриллиантовой руки"
Как сделать чай вкуснее
Дмитрий Медведев призвал обеспечить ВС РФ востребованными системами ПВО
В Ростовской области десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат
Как кошки извиняются: поведение, свидетельствующее о примирении
Медведев прочитал телеграмму Сталина участникам заседания по ВПК
Джигурда посетил Донбасс
На вилле Алена Делона полиция нашла 72 единицы незарегистрированного оружия

У актёра Алена Делона нашли склад незарегистрированного оружия

Кино

Прокуратура Франции начала предварительное расследование из-за оружия, изъятого с виллы 88-летнего актёра Алена Делона в департаменте Луаре, следует из заявления прокурора округа Монтаржи Жан-Седрика Го в соцсети X.

У актёра Алена Делона нашли склад незарегистрированного оружия
Фото: premier.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее жандармы провели обыск в доме Делона в коммуне Души, в ходе которого изъяли 72 образца огнестрельного оружия, а также свыше 3 тысяч боеприпасов к нему. Обыск прошёл после того, как назначенный судом чиновник по делам опеки, посещавший дом Делона, заметил там пистолет.

Отмечается, что у Алена Делона нет разрешения на хранение оружия. Сиделка и спутница артиста Хироми Роллен выразила обеспокоенность отсутствием контроля над Делоном, который, будучи не совсем здоровым, находится в доме с целым арсеналом.

Всё найденное оружие и боеприпасы были конфискованы. Судья по делам опеки поместил 88-летнего актёра под судебную защиту и назначил ему представителя. Также Делон был ограничен в некоторых правах, в том числе на распоряжение недвижимостью.

Примечательно, что об увлечении Алена Делона огнестрельным оружием ранее открыто рассказывала в интервью его дочь Анушка.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города

В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.

С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой
Мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей: сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить
До каких рубежей может откатиться армия Украины после падения Авдеевки Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Олимпийский призёр Кристина Резцова заявила о намерении стать обладателем биатлонного трофея
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Последние материалы
Американские дизайнеры назвали пять составляющих уютного дома
Захарова утверждает, что у России нет долга перед Индией в размере 774 миллиона долларов
В МИД России назвали защиту интересов жителей Приднестровья одним из приоритетов российской политики
Сенатор Климов: все предложения КНР по Украине заслуживают серьёзного изучения
Павел Дуров: Telegram запускает монетизацию для владельцев каналов
Послание президента России увидят 20 миллионов человек
Президент футбольного клуба "Барселона" попросил Хави остаться в команде
WP: на Украине присутствуют 20 тысяч наёмников 50 национальностей
Вучич заявил, что декларация по итогу саммита по Украине не включает антироссийские тезисы
Российские военные за полчаса сбили два беспилотника над Белгородской областью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников