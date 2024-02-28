Александр Шпагин не оценил идею ремейка фильма Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука"

Кинокритик Александр Шпагин дал комментарий изданию NEWS.ru. Он сообщил, что предстоящий фильм, основанный на картине Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука", не будет пользоваться спросом.
Александр Шпагин заявил изданию, что не поддерживает ремейки.
"У меня была надежда на последний ремейк "Ивана Васильевича", что сделают прилично. Это все ужасно. Последняя "Ирония судьбы" — просто клиника", — заявил кинокритик.
Александр Шпагин добавил, что "старый" юмор не работает в современных реалиях. Кроме того, сюжет переснятых картин уже не оригинален. Именно поэтому, по его мнению, не получается делать качественные ремейки на фильмы прошлого в настоящем.
Он отметил, что кинокартина по "Бриллиантовой руке" может получится успешной лишь в одном случае — если она будет новой, а не ремейком.
Сегодня Pravda.Ru писала, что телеканал ТНТ планирует переснять комедию "Бриллиантовая рука".
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