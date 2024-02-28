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Ребекка Фергюсон, актриса фильма "Дюна", рассказала о злосчастном случае на съёмках

Актриса фильма "Дюна" пожаловалась на несправедливость при съёмках

0:58
Кино

Актриса Ребекка Фергюсон, известная по роли в фильме "Дюна", рассказала о самых худших съёмках в своей карьере. Её слова привело издание Deadline.

Актриса фильма "Дюна" пожаловалась на несправедливость при съёмках
Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она сообщила, что однажды во время съёмочного процесса, один из актёров не мог сыграть сцену. Его имена актриса не назвала.

"Он чувствовал себя настолько некомфортно, что накричал на меня", — пожаловалась Ребекка Фергюсон.

При этом деятельница кино отметила, что её никто не защитил во время инцидента. По мнению актрисы, это произошло по причине того, что этот актёр "был звездой фильма номер один". Когда она уходила домой, то очень распереживалась и даже заплакала.

Ребекка Фергюсон также сказала, что она не планирует в дальнейшем сниматься в одном кадре с актёром, который её обидел.

Ранее Pravda.Ru опубликовала список фильмов с самыми запутанными поворотами в сюжете. В одной из картин принимала участие Ребекка Фергюсон.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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