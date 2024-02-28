Известный режиссёр Эмир Кустурица планирует приступить к съёмкам фильма по роману "Преступление и наказание"

Эмир Кустурица экранизирует "Преступление и наказание"

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Известный югославский и сербский режиссёр Эмир Кустурица планирует создать фильм по произведению Фёдора Достоевского "Преступление и наказание". Про это написали РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Inayaysad is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сообщается, что режиссёр начнёт работать над новой картиной в текущем году и, вероятно, закончит в следующем. Он снимет фильм на русском языке в первый раз.

Наряду с кинокартиной "Преступление и наказание", Эмир Кустурица хочет поработать над фильмом по мотивам романа "Лавр" писателя Евгения Водолазкина.

"В 2026 году работать с Водолазкиным, всё будет снято в России", — сказал режиссёр.

Pravda.Ru 21 февраля сообщала, что Эмир Кустурица станет спикером на Всемирном фестивале молодежи. Тогда он заявил, что желает снять фильмы, основанные на русских произведениях.