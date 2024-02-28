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Известный режиссёр Эмир Кустурица планирует приступить к съёмкам фильма по роману "Преступление и наказание"

Эмир Кустурица экранизирует "Преступление и наказание"

0:51
Кино

Известный югославский и сербский режиссёр Эмир Кустурица планирует создать фильм по произведению Фёдора Достоевского "Преступление и наказание". Про это написали РИА Новости.

Эмир Кустурица экранизирует "Преступление и наказание"
Фото: commons.wikimedia.org by Inayaysad is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сообщается, что режиссёр начнёт работать над новой картиной в текущем году и, вероятно, закончит в следующем. Он снимет фильм на русском языке в первый раз.

Наряду с кинокартиной "Преступление и наказание", Эмир Кустурица хочет поработать над фильмом по мотивам романа "Лавр" писателя Евгения Водолазкина.

"В 2026 году работать с Водолазкиным, всё будет снято в России", — сказал режиссёр.

Pravda.Ru 21 февраля сообщала, что Эмир Кустурица станет спикером на Всемирном фестивале молодежи. Тогда он заявил, что желает снять фильмы, основанные на русских произведениях.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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