Известный режиссёр Эмир Кустурица планирует приступить к съёмкам фильма по роману "Преступление и наказание"

Известный югославский и сербский режиссёр Эмир Кустурица планирует создать фильм по произведению Фёдора Достоевского "Преступление и наказание". Про это написали РИА Новости.
Сообщается, что режиссёр начнёт работать над новой картиной в текущем году и, вероятно, закончит в следующем. Он снимет фильм на русском языке в первый раз.
Наряду с кинокартиной "Преступление и наказание", Эмир Кустурица хочет поработать над фильмом по мотивам романа "Лавр" писателя Евгения Водолазкина.
"В 2026 году работать с Водолазкиным, всё будет снято в России", — сказал режиссёр.
Pravda.Ru 21 февраля сообщала, что Эмир Кустурица станет спикером на Всемирном фестивале молодежи. Тогда он заявил, что желает снять фильмы, основанные на русских произведениях.
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