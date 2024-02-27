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Шона Бэйли, главу Walt Disney Studios, отстранили от должности после 15 лет работы

Главу Walt Disney Studios уволили

0:52
Кино

Шон Бэйли, президент Walt Disney Studios, уволен. Он работал в компании на протяжении 15 лет. Об этом написал Коммерсантъ со ссылкой на издание BBC. 

Главу Walt Disney Studios уволили
Фото: commons.wikimedia.org by J.-H. Janßen is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Причины его отстранения от работы не сообщаются. Уточняется, что исполнять обязанности Шона Бэйли теперь будет Дэвид Гринбаум. До этого времени он являлся президентом киностудии Searchlight Pictures. 

После увольнения Шон Бэйли сообщил, что 15 лет его работы в Disney "были невероятным путешествием, однако настало время для нового главы". 

В течение его президентства в компании были созданы многие известные картины. Например, "Алиса в стране чудес", "Король Лев" и "Красавица и Чудовище". В общей сумме сотворённые под его руководством фильмы принесли Walt Disney Studios примерно 7 миллиардов долларов. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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