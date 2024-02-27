Актёр Иван Охлобыстин высказался про ремейк сериала "Интерны"

Иван Охлобыстин выразил своё мнение насчёт ремейка "Интернов"

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Российский актёр Иван Охлобыстин, который сыграл доктора Быкова в сериале "Интерны", заявил, что он считает бессмысленным создание ремейка этой кинокартины. Соответствующую информацию опубликовали в ТАСС: деятель кино дал комментарий агенству.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Иван Охлобыстин признался, что ему не очень нравятся переснятые фильмы, поскольку, по его словам, все проекты должны быть оригинальными.

"Даун Хаус" был, "Соловей-разбойник" сейчас пока не по делу, "Интерны" — там 352 серии. Если мы сделаем ремейк, его посмотрят только в следующем тысячелетии", — прокомментировал своё мнение актёр.

Напомним, что комедийный сериал "Интерны" выходил на протяжении семи лет: с 2010 по 2016 год. В нём показали команду молодых и неопытных интернов, которые часто оказывались в забавных ситуациях.