В кинотеатре "Художественный" пройдёт показ фильма "Фрау", в котором играет Елизавета Янковская

В московском кинотеатре "Художественный" состоится премьера романтической комедии "Фрау", режиссёра Любови Мульменко. Об этом информационному агенству ТАСС рассказали в пресс-службе заведения.
Показ фильма назначен на 6 марта. Он пройдёт в 20:00 по московскому времени. Также сообщается, что картина будет представлена в рамках эксклюзивного проката в кинотеатре "Художественный". При этом фильм можно посмотреть до 10 марта в этом заведении.
Главные роли в проекте исполнили Вадик Королев и Елизавета Янковская. Сюжет фильма строится вокруг влюблённой пары — Ивана, который мнит себя рыцарем и балерины Кристины.
"Как известно, женщины часто мечтают о появлении в их жизни рыцаря на белом коне", — привела слова программного директора Стаса Тыркина пресс-служба кинотеатра.
Он также отметил, что "Фрау" как раз показывает то, что происходит, когда подобные желания претворяются в жизнь. Стас Тыркин подчеркнул, что кинокартина демонстрирует изменение желаний людей и "бремени стереотипов", которые существуют в социуме.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.