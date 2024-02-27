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В кинотеатре "Художественный" пройдёт показ фильма "Фрау", в котором играет Елизавета Янковская

В Москве состоится премьера фильма "Фрау" c участием Елизаветы Янковской

1:10
Кино

В московском кинотеатре "Художественный" состоится премьера романтической комедии "Фрау", режиссёра Любови Мульменко. Об этом информационному агенству ТАСС рассказали в пресс-службе заведения.

В Москве состоится премьера фильма "Фрау" c участием Елизаветы Янковской
Фото: unsplash.com by Oziel Gómez ozgomz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Показ фильма назначен на 6 марта. Он пройдёт в 20:00 по московскому времени. Также сообщается, что картина будет представлена в рамках эксклюзивного проката в кинотеатре "Художественный". При этом фильм можно посмотреть до 10 марта в этом заведении.

Главные роли в проекте исполнили Вадик Королев и Елизавета Янковская. Сюжет фильма строится вокруг влюблённой пары — Ивана, который мнит себя рыцарем и балерины Кристины.

"Как известно, женщины часто мечтают о появлении в их жизни рыцаря на белом коне", — привела слова программного директора Стаса Тыркина пресс-служба кинотеатра.

Он также отметил, что "Фрау" как раз показывает то, что происходит, когда подобные желания претворяются в жизнь. Стас Тыркин подчеркнул, что кинокартина демонстрирует изменение желаний людей и "бремени стереотипов", которые существуют в социуме.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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