Сериал "Чёрное солнце" выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 1 марта

В онлайн-кинотеатре Kion 1 марта стартует сериал "Чёрное солнце". Об этом заявили информационному агенству ТАСС в пресс-службе платформы.
Анна Носатова — режиссёр кинокартины. Для неё эта лента стала сериальным дебютом. В проекте приняли участие Максим Столяров, Юрий Чурсин, Виктория Корлякова, которые исполнили главные роли, и другие деятели кино.
В "Чёрном солнце" будет показана детективная история. Работник полиции Евгений Чагин отправится в лес, который расположен рядом с Выборгом. Именно там бесследно исчезла сестра девушки Габи, согласно её словам. Евгений начинает искать родственницу, однако уже на следующий день выясняется, что Габи тоже пропала. В город приезжает ещё один следователь — Игорь Жук. Героям предстоит объединиться и раскрыть дело, даже несмотря на то, что отношения между ними не задались.
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