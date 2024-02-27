Сериал "Чёрное солнце" выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 1 марта

Онлайн-кинотеатр Kion покажет сериал "Чёрное солнце"

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В онлайн-кинотеатре Kion 1 марта стартует сериал "Чёрное солнце". Об этом заявили информационному агенству ТАСС в пресс-службе платформы.

Фото: unsplash.com by Paul Summers somonesummers is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Анна Носатова — режиссёр кинокартины. Для неё эта лента стала сериальным дебютом. В проекте приняли участие Максим Столяров, Юрий Чурсин, Виктория Корлякова, которые исполнили главные роли, и другие деятели кино.

В "Чёрном солнце" будет показана детективная история. Работник полиции Евгений Чагин отправится в лес, который расположен рядом с Выборгом. Именно там бесследно исчезла сестра девушки Габи, согласно её словам. Евгений начинает искать родственницу, однако уже на следующий день выясняется, что Габи тоже пропала. В город приезжает ещё один следователь — Игорь Жук. Героям предстоит объединиться и раскрыть дело, даже несмотря на то, что отношения между ними не задались.