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Актёр Ярослав Могильников рассказал о том, что думают коллеги Никиты Кологривого про его громкие высказывания

Ярослав Могильников рассказал о реакции коллег Никиты Кологривого на его эпатажные высказывания

0:51
Кино

Актёр, который исполнил роль Ералаша в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" сообщил о реакции коллег по съёмочной площадке на громкие высказывания Никиты Кологривого. Об этом Ярослав Могильников рассказал на YouTube-канале "Макарена".

Ярослав Могильников рассказал о реакции коллег Никиты Кологривого на его эпатажные высказывания
Фото: commons.wikimedia.org by İbrahim Akdemir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам деятеля кино, коллеги Никиты Кологривого удивились многим его словам, поскольку во время съёмочного процесса сериала "Слово пацана" он не вёл себя вызывающи.

"Я до конца не понимал, это образ у Никиты такой или он правда так говорит. Потому что в жизни, сколько я с ним ни виделся, как про него мне ни рассказывали, он не такой", — заявил Ярослав Могильников.

Недавно, 22 февраля, Pravda.Ru сообщала, что Никита Кологривый выразил своё почтение Моргенштерну*.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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