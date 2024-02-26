Актёр Ярослав Могильников рассказал о том, что думают коллеги Никиты Кологривого про его громкие высказывания

Ярослав Могильников рассказал о реакции коллег Никиты Кологривого на его эпатажные высказывания

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр, который исполнил роль Ералаша в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" сообщил о реакции коллег по съёмочной площадке на громкие высказывания Никиты Кологривого. Об этом Ярослав Могильников рассказал на YouTube-канале "Макарена".

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По словам деятеля кино, коллеги Никиты Кологривого удивились многим его словам, поскольку во время съёмочного процесса сериала "Слово пацана" он не вёл себя вызывающи.

"Я до конца не понимал, это образ у Никиты такой или он правда так говорит. Потому что в жизни, сколько я с ним ни виделся, как про него мне ни рассказывали, он не такой", — заявил Ярослав Могильников.

Недавно, 22 февраля, Pravda.Ru сообщала, что Никита Кологривый выразил своё почтение Моргенштерну*.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом