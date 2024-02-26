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Сериал "Таганрог. Сопротивление" о мужестве участников молодёжной подпольной организации планируют снять в Ростовской области

В России снимут сериал о героизме членов таганрогского подпольного движения

1:04
Кино

В Ростовской области планируется создать сериал о молодёжной подпольной организации, которая действовала во времена Великой Отечественной войны на территории города Таганрог. Об этом рассказали информационному агенству ТАСС в пресс-службе Газпром-медиа холдинга.

В России снимут сериал о героизме членов таганрогского подпольного движения
Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Лента будет состоять из восьми эпизодов и называться "Таганрог. Сопротивление". Она выйдет в онлайн-кинотеатре Premier. Кинокартину создадут Газпром-медиа холдинг и компания "Триикс медиа" в рамках просветительского проекта "Без срока давности". 

Цель картины — рассказать зрителю об ужасных преступлениях немецких захватчиков в годы войны (1941-1945), а также почтить память о героизме русского народа. Об этом сообщил Александр Жаров, генеральный директор Газпром-медиа холдинга.

При этом в кинокомпании "Твиикс медиа" отметили, что идея сериала будет заключаться в поддержании памяти о гражданах Советского Союза, которые принадлежали к разным национальностям и погибли из-за деяний фашистов.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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