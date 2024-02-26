Сегодня на Первом канале состоится премьера исторической драмы "Союз спасения"

На Первом канале уже сегодня вечером, в 22:00 по Москве, начинается показ многосерийного фильма "Союз спасения". Об этом сообщил телеканал.
Режиссёрами кинокартины выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев. В многосерийном фильме можно будет увидеть актёров Леонида Биченина, который ранее играл в проекте "Груз 200", Павла Прилучного, Ивана Колесникова и других деятелей кино.
"Это не расширенная версия мегауспешной картины, которая вышла на экраны четыре года назад, а совершенно самостоятельный проект", — уточнили в эфире Первого канала.
Благодаря исторической драме "Союз спасения", зрители узнают ещё больше интересных подробностей и фактов о восстании декабристов, которое произошло в истории нашего государства 26 декабря 1825 года.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.