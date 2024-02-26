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Сегодня на Первом канале состоится премьера исторической драмы "Союз спасения"

На Первом канале стартует историческая драма "Союз спасения"

0:51
Кино

На Первом канале уже сегодня вечером, в 22:00 по Москве, начинается показ многосерийного фильма "Союз спасения". Об этом сообщил телеканал.

На Первом канале стартует историческая драма "Союз спасения"
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Гордеев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Режиссёрами кинокартины выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев. В многосерийном фильме можно будет увидеть актёров Леонида Биченина, который ранее играл в проекте "Груз 200", Павла Прилучного, Ивана Колесникова и других деятелей кино.

"Это не расширенная версия мегауспешной картины, которая вышла на экраны четыре года назад, а совершенно самостоятельный проект", — уточнили в эфире Первого канала.

Благодаря исторической драме "Союз спасения", зрители узнают ещё больше интересных подробностей и фактов о восстании декабристов, которое произошло в истории нашего государства 26 декабря 1825 года.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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