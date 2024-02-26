В столице России ожидают заявок на участие в бесплатном курсе "Профессия - продюсер"

В Москве начался приём заявок на участие в интенсиве "Профессия - продюсер"

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В столице России начался приём заявок на участие в бесплатном интенсиве "Профессия — продюсер". Об этом написали на портале mos.ru.

Фото: unsplash.com by NeONBRAND neonbrand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, рассказала, что подать заявку можно до 15 марта на странице кинолаборатории. Принять участие могут как работники компаний и индивидуальные предприниматели, так и самозанятые граждане. Сам курс продлится 10 месяцев. Во время него участники ознакомятся со всем процессом производства кино.

После просмотра поступивших заявок, жюри выявит 15 наиболее многообещающих проектов и пригласит на интенсив их сценаристов, продюсеров и режиссёров. Каждой команде во время курса предстоит изучить 3 модуля, которые посвящены разработке идеи кинокартины, съёмочному процессу и подготовке фильма к выходу на экраны.