В столице России ожидают заявок на участие в бесплатном курсе "Профессия - продюсер"

В столице России начался приём заявок на участие в бесплатном интенсиве "Профессия — продюсер". Об этом написали на портале mos.ru.
Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, рассказала, что подать заявку можно до 15 марта на странице кинолаборатории. Принять участие могут как работники компаний и индивидуальные предприниматели, так и самозанятые граждане. Сам курс продлится 10 месяцев. Во время него участники ознакомятся со всем процессом производства кино.
После просмотра поступивших заявок, жюри выявит 15 наиболее многообещающих проектов и пригласит на интенсив их сценаристов, продюсеров и режиссёров. Каждой команде во время курса предстоит изучить 3 модуля, которые посвящены разработке идеи кинокартины, съёмочному процессу и подготовке фильма к выходу на экраны.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.