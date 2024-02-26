Режиссёр Никита Михалков заявил о падении уровня актёрского мастерства

Российский режиссёр Никита Михалков заявил, что уровень актёрского мастерства заметно упал. Об этом он сообщил изданию "Аргументы и Факты".
При этом он подчеркнул, что упадок наблюдается как в России, так и во всем мире.
"Уже нет аналога Марчелло Мастроянни, Трентиньяна. Катастрофически упал актёрский уровень. В принципе, везде", — поделился он.
Деятель кино также рассказал, что получает по 470-500 заявок от актёров в свою академию театрального и киноискусства, однако из них проходят отбор только около семи человек, а в его театр попадает лишь один.
Ранее Pravda.Ru писала, что Никита Михалков огорчился из-за отъезда из России комика Семёна Слепакова*. Он назвал его талантливым человеком и современным Николаем Гоголем.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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