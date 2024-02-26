Режиссёр Никита Михалков заявил о падении уровня актёрского мастерства

Никита Михалков пожаловался на упадок актёрского мастерства

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Российский режиссёр Никита Михалков заявил, что уровень актёрского мастерства заметно упал. Об этом он сообщил изданию "Аргументы и Факты".

Фото: en.kremlin.ru by The Kremlin, Moscow is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

При этом он подчеркнул, что упадок наблюдается как в России, так и во всем мире.

"Уже нет аналога Марчелло Мастроянни, Трентиньяна. Катастрофически упал актёрский уровень. В принципе, везде", — поделился он.

Деятель кино также рассказал, что получает по 470-500 заявок от актёров в свою академию театрального и киноискусства, однако из них проходят отбор только около семи человек, а в его театр попадает лишь один.

Ранее Pravda.Ru писала, что Никита Михалков огорчился из-за отъезда из России комика Семёна Слепакова*. Он назвал его талантливым человеком и современным Николаем Гоголем.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом