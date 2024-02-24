Фильм режиссёра Жюстин Трие удостоился премии "Сезар" сразу в нескольких номинациях

Фильм "Анатомия падения" удостоился премии "Сезар"

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокартина Жюстин Трие "Анатомия падения" получила французскую премию "Сезар" сразу в шести номинациях, в том числе и как лучший фильм. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Фото: commons.wikimedia.org by Maritza Reyes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Также в рамках мероприятия от Академии искусств и техники кино, фильм получил премию за лучший монтаж и оригинальный сценарий. Жюстин Трие была признана лучшим режиссёром, а актёрам Сванну Арло и Сандре Хюллер вручили награду за лучшую мужскую роль второго плана и за главную соответственно.

По сюжету фильма, муж главной героини — писательницы Сандры Войтер погибает при странных обстоятельствах. Ей предъявляют обвинение в его убийстве. Но чем дольше ведётся расследование, тем больше появляется загадочных обстоятельств и неожиданных поворотов.