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Фильм режиссёра Жюстин Трие удостоился премии "Сезар" сразу в нескольких номинациях

Фильм "Анатомия падения" удостоился премии "Сезар"

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Кино

Кинокартина Жюстин Трие "Анатомия падения" получила французскую премию "Сезар" сразу в шести номинациях, в том числе и как лучший фильм. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Фильм "Анатомия падения" удостоился премии "Сезар"
Фото: commons.wikimedia.org by Maritza Reyes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Также в рамках мероприятия от Академии искусств и техники кино, фильм получил премию за лучший монтаж и оригинальный сценарий. Жюстин Трие была признана лучшим режиссёром, а актёрам Сванну Арло и Сандре Хюллер вручили награду за лучшую мужскую роль второго плана и за главную соответственно.

По сюжету фильма, муж главной героини — писательницы Сандры Войтер погибает при странных обстоятельствах. Ей предъявляют обвинение в его убийстве. Но чем дольше ведётся расследование, тем больше появляется загадочных обстоятельств и неожиданных поворотов.

 

Анатомия падения — Русский трейлер (2023)
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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