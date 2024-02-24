Фильм режиссёра Жюстин Трие удостоился премии "Сезар" сразу в нескольких номинациях

Кинокартина Жюстин Трие "Анатомия падения" получила французскую премию "Сезар" сразу в шести номинациях, в том числе и как лучший фильм. Об этом сообщает Коммерсантъ.
Также в рамках мероприятия от Академии искусств и техники кино, фильм получил премию за лучший монтаж и оригинальный сценарий. Жюстин Трие была признана лучшим режиссёром, а актёрам Сванну Арло и Сандре Хюллер вручили награду за лучшую мужскую роль второго плана и за главную соответственно.
По сюжету фильма, муж главной героини — писательницы Сандры Войтер погибает при странных обстоятельствах. Ей предъявляют обвинение в его убийстве. Но чем дольше ведётся расследование, тем больше появляется загадочных обстоятельств и неожиданных поворотов.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.