Новые фильмы о волшебнике Гарри Поттере выйдут в 2026 году

Сериал-перезапуск "Гарри Поттера" должен выйти в 2026 году

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Обновлённый "Гарри Поттер" должен появиться на экранах в 2026 году. Об этом сообщает издание IGN.

Уточняется, что сериал выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. При этом лента может появиться в прокате и позже 2026 года, но только если возникнут проблемы со съёмками.

По словам Дэвида Заслава, генерального директора кинокомпании Warner Bros. Discovery, лента будет "привержена франшизе". Он добавил, что создательница серии книг о Гарри Поттере — Джоан Роулинг поддерживает идею переснять фильмы:

"Мы провели время с Джоан Роулинг и ее командой. Обе стороны в восторге от возможности возродить франшизу", — сообщил Заслав.

Напомним, что HBO Max совместно с Warner Bros. официально начали работать над созданием новой ленты в 2023 году. Создатели проекта описывают предстоящую серию фильмов, как "сериал длиной в десятилетие".