Новые фильмы о волшебнике Гарри Поттере выйдут в 2026 году

Обновлённый "Гарри Поттер" должен появиться на экранах в 2026 году. Об этом сообщает издание IGN.
Уточняется, что сериал выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. При этом лента может появиться в прокате и позже 2026 года, но только если возникнут проблемы со съёмками.
По словам Дэвида Заслава, генерального директора кинокомпании Warner Bros. Discovery, лента будет "привержена франшизе". Он добавил, что создательница серии книг о Гарри Поттере — Джоан Роулинг поддерживает идею переснять фильмы:
"Мы провели время с Джоан Роулинг и ее командой. Обе стороны в восторге от возможности возродить франшизу", — сообщил Заслав.
Напомним, что HBO Max совместно с Warner Bros. официально начали работать над созданием новой ленты в 2023 году. Создатели проекта описывают предстоящую серию фильмов, как "сериал длиной в десятилетие".
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