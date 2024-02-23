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Новые фильмы о волшебнике Гарри Поттере выйдут в 2026 году

Сериал-перезапуск "Гарри Поттера" должен выйти в 2026 году

1:01
Кино

Обновлённый "Гарри Поттер" должен появиться на экранах в 2026 году. Об этом сообщает издание IGN.

Уточняется, что сериал выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. При этом лента может появиться в прокате и позже 2026 года, но только если возникнут проблемы со съёмками.

По словам Дэвида Заслава, генерального директора кинокомпании Warner Bros. Discovery, лента будет "привержена франшизе". Он добавил, что создательница серии книг о Гарри Поттере — Джоан Роулинг поддерживает идею переснять фильмы:

"Мы провели время с Джоан Роулинг и ее командой. Обе стороны в восторге от возможности возродить франшизу", — сообщил Заслав.

Напомним, что HBO Max совместно с Warner Bros. официально начали работать над созданием новой ленты в 2023 году. Создатели проекта описывают предстоящую серию фильмов, как "сериал длиной в десятилетие".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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