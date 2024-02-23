Студия "Водород" приступила к созданию нового сценария к фильму "Приключения Электроника"

Создатель "Слова пацана" напишет сценарий к "Приключениям Электроника"

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Студия "Водород" ("Лед", "Притяжение", "Сто лет тому вперед") приступила к созданию нового сценария к фильму "Приключения Электроника", сообщает компания.

Фото: dzen.ru by Автор неизвестен is licensed under Public Domain

Сценарий римейка советской классики напишет Андрей Золотарёв, работавший над сериалом "Слово пацана" и трилогией "Лёд". Пока неизвестно, кто будет режиссёром проекта. Продюсеры заявили, что одной из главных сложностей станет кастинг на роль Сыроежкина.

Напомним, что культовый советский телефильм 1979 года, основанный на книге Евгения Велтистова, рассказывает историю приключений мальчика Серёжи Сыроежкина и его робота-двойника Электроника. Главные роли в картине исполнили братья Юрий и Владимир Торсуевы, а режиссёром был Константин Бромберг.

В настоящий момент о фильме не раскрывается никаких дополнительных деталей.

Ранее в 2010 году Бромберг, эмигрировавший в США в конце 90-х, заявлял о своих планах снять продолжение оригинальной картины в виде сериала с братьями Торсуевыми, Николаем Караченцовым и Константином Хабенским. Проект остался нереализованным.