В столице Германии, в Русском доме, показали фильм режиссёра Михаила Локшина "Мастер и Маргарита"

В Берлине показали новый фильм "Мастер и Маргарита"

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Вечером 22 февраля в Берлине, в Русском доме, состоялся показ фильма "Мастер и Маргарита", режиссёром которого выступил Михаил Локшин, передаёт информационное агентство ТАСС.

Фото: flickr.com by Craig Sunter is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Несмотря на то, что картину показывали на русском языке, посмотреть ее пришли и немцы, которым интересно творчество писателя Михаила Булгакова. По информации ТАСС, все билеты были распроданы. Причем ещё задолго до начала демонстрации самого фильма.

Напомним, что новая картина "Мастер и Маргарита" вышла в 2024 году. Работа над ней велась около пяти лет. Главные роли в фильме, девушки Маргариты и ее возлюбленного Мастера, сыграли актёры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Они являются парой и в жизни, за пределами съемочной площадки.