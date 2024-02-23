В столице Германии, в Русском доме, показали фильм режиссёра Михаила Локшина "Мастер и Маргарита"

Вечером 22 февраля в Берлине, в Русском доме, состоялся показ фильма "Мастер и Маргарита", режиссёром которого выступил Михаил Локшин, передаёт информационное агентство ТАСС.
Несмотря на то, что картину показывали на русском языке, посмотреть ее пришли и немцы, которым интересно творчество писателя Михаила Булгакова. По информации ТАСС, все билеты были распроданы. Причем ещё задолго до начала демонстрации самого фильма.
Напомним, что новая картина "Мастер и Маргарита" вышла в 2024 году. Работа над ней велась около пяти лет. Главные роли в фильме, девушки Маргариты и ее возлюбленного Мастера, сыграли актёры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Они являются парой и в жизни, за пределами съемочной площадки.
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