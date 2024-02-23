Актёр фильма "Дюна" Оскар Айзек снялся для бренда одежды класса "люкс"

Актёр Оскар Айзек, который снимался в фильмах "Дюна", "Люди Икс: Апокалипсис" и других, стал лицом бренда одежды класса "люкс" — Fear of God. Снимки с участием деятеля кино уже появились в социальных сетях бренда.
В ходе фотосессии Оскар Айзек продемонстрировал свитеры, классические шерстяные пальто, лакированные чёрные ботинки и кожаные брюки. Сами фотографии чёрно-белые. Их автором является Луис Альберто Родригес.
Fear of God основал дизайнер Джерри Лоренцо в 2013 году. Бренд переосмысляет классический американский стиль одежды и гранжа.
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