Владимир Зуев, руководитель театральной студии в Новосибирске, рассказал о Никите Кологривом, который считается его учеником и даже "сыном". Он поддержал Кологривого, который сталкивался с проблемами с другими преподавателями, и помог ему готовиться для поступления в Москву. Об этом сообщает Сиб.фм.
Зуев отмечает доброту и отзывчивость Никиты, а также его успех в актерской карьере. Он уверен, что Кологривый сможет сыграть роль Владимира Жириновского в фильме о политике, учитывая их сходства.
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