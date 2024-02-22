Ученик, которого не признавали, станет Жириновским на экране: уникальная история успеха Кологривого

Руководитель театральной студии уверен, что Никита Кологривый сможет сыграть роль Жириновского

Владимир Зуев, руководитель театральной студии в Новосибирске, рассказал о Никите Кологривом, который считается его учеником и даже "сыном". Он поддержал Кологривого, который сталкивался с проблемами с другими преподавателями, и помог ему готовиться для поступления в Москву. Об этом сообщает Сиб.фм.

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана»

Зуев отмечает доброту и отзывчивость Никиты, а также его успех в актерской карьере. Он уверен, что Кологривый сможет сыграть роль Владимира Жириновского в фильме о политике, учитывая их сходства.