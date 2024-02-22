Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер Тарасова объяснила, почему в России сохраняется высокий уровень фигурного катания
Science.org: кошки способны своей мордой выражать 276 различных эмоций
Эксперты рассказали о скрытой функции зеркала заднего вида, которая облегчает поездки в темное время суток
Стоматолог Шокиров рассказал о симптомах "компьютерного кариеса"
Бойцы российской армии нашли прайс-лист на органы украинских боевиков
Путин вышел из машины к жителям Чувашии, ожидавшим проезда президентского кортежа
Секреты стойкости укладки для тонких волос
Как приготовить яичный латте
Диетолог Садыков рассказал, чем опасна ярко-красная тепличная клубника
Ученик, которого не признавали, станет Жириновским на экране: уникальная история успеха Кологривого

Руководитель театральной студии уверен, что Никита Кологривый сможет сыграть роль Жириновского

Кино

Владимир Зуев, руководитель театральной студии в Новосибирске, рассказал о Никите Кологривом, который считается его учеником и даже "сыном". Он поддержал Кологривого, который сталкивался с проблемами с другими преподавателями, и помог ему готовиться для поступления в Москву. Об этом сообщает Сиб.фм.

Руководитель театральной студии уверен, что Никита Кологривый сможет сыграть роль Жириновского
Фото: Кадр из сериала «Слово пацана»

Зуев отмечает доброту и отзывчивость Никиты, а также его успех в актерской карьере. Он уверен, что Кологривый сможет сыграть роль Владимира Жириновского в фильме о политике, учитывая их сходства.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Сорт томатом "Сто пудов"
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Украинская власть пытается утянуть с собой в бездну всю Европу Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
Красивейшее растение, которое ценится за несложный уход и продолжительное цветение
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Последние материалы
Тренер Тарасова объяснила, почему в России сохраняется высокий уровень фигурного катания
Science.org: кошки способны своей мордой выражать 276 различных эмоций
Эксперты рассказали о скрытой функции зеркала заднего вида, которая облегчает поездки в темное время суток
Стоматолог Шокиров рассказал о симптомах "компьютерного кариеса"
Бойцы российской армии нашли прайс-лист на органы украинских боевиков
Путин вышел из машины к жителям Чувашии, ожидавшим проезда президентского кортежа
Секреты стойкости укладки для тонких волос
Как приготовить яичный латте
Диетолог Садыков рассказал, чем опасна ярко-красная тепличная клубника
Дизайнер подсказала, как сделать, чтобы ремонт выглядел дорого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников