На телеканале НТВ 26 февраля в 20:00 покажут драматический сериал режиссёра Сергея Попова "ГДР"

Показ шпионской драмы "ГДР" режиссёра Сергея Попова начнется 26 февраля в 20:00 на телеканале НТВ. Соответствующая информация опубликована в ТАСС.
По сообщению информационного агентства, съемки картины заняли практически год. Сериал снимали в трёх городах России (Москве, Выборге и Калининграде), а также в турецком городе Стамбул и еще в трёх городах Белоруссии (Минске, Бресте и Гродно). Всего выйдет 14 серий.
Сериал основан на событиях, которые происходили в реальной жизни: осенью 1989 года. Причем в ленте есть две линии сюжета. Одна рассказывает про шпионов в Берлине, а другая о событиях, которые случались в то время в Кремле.
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