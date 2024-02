На телеканале НТВ 26 февраля в 20:00 покажут драматический сериал режиссёра Сергея Попова "ГДР"

Показ шпионской драмы "ГДР" режиссёра Сергея Попова начнется 26 февраля в 20:00 на телеканале НТВ. Соответствующая информация опубликована в ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Obamacubesquared is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International