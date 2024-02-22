"Он красавчик": Актёр Никита Кологривый заявил, что ему симпатичен образ Моргенштерна*

Никита Кологривый назвал Моргенштерна* "красавчиком"

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Никита Кологривый, который снимался в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" заявил, что ему импонирует образ Моргенштерна*. Об этом он сообщил в беседе с Никитой Ефремовым на YouTube.

Актёр также признался, что, по его мнению, Моргенштерн* всегда честен не только перед самим собой, но и перед своими слушателями.

"Очень его люблю как явление. Мне очень часто говорят, что мы похожи в чём-то. Думаю, он честно живет, что мне очень нравится. Я пытаюсь быть таким же максимально, но не всегда выходит. Он красавчик", — заявил актёр.

Никита Кологривый добавил, что ему однажды предложили исполнить роль Моргенштерна*. Он не назвал имени того, кто предложил, но отметил, что это был известный деятель кино.

Накануне Pradva.Ru писала, что Никита Кологривый не понимает артистов, которые прибегают к пластике.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом