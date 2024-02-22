Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комплекс биостимуляции для быстрого отдыха солдат начали применять в зоне СВО
Финансовый аналитик Беляев рассказал, что клиентам "КИВИ Банка" вернут застрахованную часть средств
Зеленский продолжает верить в помощь из США
Захарова посоветовала Байдену вспомнить о своём «сукином сыне» Хантере
Испанские археологи обнаружили свидетельство присутствия крокодилов в Европе 4,5 млн лет назад
Когда пора избавиться от старого автомобиля: советы эксперта
В России с 1 апреля ужесточат требования к лицензированию автошкол
Владимир Путин полётом на ракетоносце Ту-160М сделал знак Западу
Компот из яблок и кураги: прекрасный витаминный напиток для зимы
На Netflix целиком вышел сериал "Аватар: Легенда об Аанге"

Netflix выпустили новую адаптацию культового сериала "Аватар"

1:24
Кино

Сегодня на стриминг-сервисе Netflix целиком вышел сериал "Аватар: Легенда об Аанге" — новая адаптация культового мультфильма о мальчике, способном управлять стихиями. Зрителям доступны все 8 эпизодов с русскими субтитрами.

Netflix выпустили новую адаптацию культового сериала "Аватар"
Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Легенда об Аанге" — экранизация культового аниме 2005–2008 годов. Без его упоминания не обходится ни один рейтинг лучших мультсериалов в истории, а в 2021 году BBC включила "Аватар" в список величайших шоу XXI века.

Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером выступил Альберт Ким, ранее работавший над сериалами "Сонная лощина", "Пантеон", "Никита", "Грабь награбленное" и "Желтая пресса". Главные роли сыграли Дэниэл Дэ Ким ("Остаться в живых"), Кен Люн ("Час пик"), Пол Ли ("Мандалорец").

Источником вдохновения для авторов послужили работы знаменитого режиссёра и аниматора Хаяо Миядзаки. Авторы стремились создать эпос, подобный "Властелину колец" или "Гарри Поттеру", но с любовью к азиатской философии, аниме и гонконгским боевикам.

Однако, по мнению критиков, несмотря на все благие намерения создателей, данная адаптация является ещё одним примером того, как Netflix превращает любимые шоу в нечто прямо противоположное оригиналу.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Сорт томатом "Сто пудов"
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
10 лет после Майдана: война, разрушенная экономика, исход населения Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Последние материалы
Комплекс биостимуляции для быстрого отдыха солдат начали применять в зоне СВО
Sohu: Блинкен нервно отреагировал на слова главы МИД Индии про российскую нефть
Финансовый аналитик Беляев рассказал, что клиентам "КИВИ Банка" вернут застрахованную часть средств
Зеленский продолжает верить в помощь из США
Netflix выпустили новую адаптацию культового сериала "Аватар"
Захарова посоветовала Байдену вспомнить о своём «сукином сыне» Хантере
Испанские археологи обнаружили свидетельство присутствия крокодилов в Европе 4,5 млн лет назад
Когда пора избавиться от старого автомобиля: советы эксперта
В России с 1 апреля ужесточат требования к лицензированию автошкол
Владимир Путин полётом на ракетоносце Ту-160М сделал знак Западу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников