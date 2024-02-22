На Netflix целиком вышел сериал "Аватар: Легенда об Аанге"

Netflix выпустили новую адаптацию культового сериала "Аватар"

1:24 Your browser does not support the audio element. Кино

Сегодня на стриминг-сервисе Netflix целиком вышел сериал "Аватар: Легенда об Аанге" — новая адаптация культового мультфильма о мальчике, способном управлять стихиями. Зрителям доступны все 8 эпизодов с русскими субтитрами.

Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Легенда об Аанге" — экранизация культового аниме 2005–2008 годов. Без его упоминания не обходится ни один рейтинг лучших мультсериалов в истории, а в 2021 году BBC включила "Аватар" в список величайших шоу XXI века.

Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером выступил Альберт Ким, ранее работавший над сериалами "Сонная лощина", "Пантеон", "Никита", "Грабь награбленное" и "Желтая пресса". Главные роли сыграли Дэниэл Дэ Ким ("Остаться в живых"), Кен Люн ("Час пик"), Пол Ли ("Мандалорец").

Источником вдохновения для авторов послужили работы знаменитого режиссёра и аниматора Хаяо Миядзаки. Авторы стремились создать эпос, подобный "Властелину колец" или "Гарри Поттеру", но с любовью к азиатской философии, аниме и гонконгским боевикам.

Однако, по мнению критиков, несмотря на все благие намерения создателей, данная адаптация является ещё одним примером того, как Netflix превращает любимые шоу в нечто прямо противоположное оригиналу.