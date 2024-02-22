В онлайн-кинотеатре Premier сегодня состоялся показ комедийного сериала "Красный 5"

В онлайн-кинотеатре Premier вышел сериал "Красный 5"

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

Сегодня в онлайн-кинотеатре Premier состоялся показ нового сериала "Красный 5". На настоящий момент выложены первые две серии. Следующая выйдет 29 февраля.

Фото: unsplash.com by Jakub Gorajek cinegeek is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Режиссёр ленты — Евгений Шелякин. Ранее он работал в качестве сценариста над проектами "Новогодний переполох", "Бабушка лёгкого поведения" и другими. Жанровая принадлежность нового сериала определяется как "комедия" и "боевик".

По сюжету талантливого агента спецслужб Бекешова отправляют в отставку по причине провала одного из заданий. Однако жить как "обычный человек" он не может, так как ко всему относится с подозрительностью. Однажды бывший начальник приглашает главного героя в организацию, задача которой заключается в поимке преступников со сверхчеловеческими способностями. Теперь Бекешов станет настоящим стражем города, но при этом он часто будет попадать в абсурдные и смешные ситуации.