Актёры сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Рузиль Минекаев и Леон Кемстач объединились и открыли бизнес

Рузиль Минекаев и Леон Кемстач из "Слова пацана" открыли свой бизнес

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Российские актеры Рузиль Минекаев и Леон Кемстач, которые сыграли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", решили заняться совместным бизнесом. Об этом они рассказали в беседе с изданием "Комсомольская правда".

Деятели кино зарегистрировали компанию "Эу, пацан". По информации единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), она будет специализироваться на продаже напитков и снеков. Известно также о том, что партнерами Рузиля Минекаева и Леона Кемстача стала команда, которая сотрудничала с блогером Владом Бумагой.

Рузиль Минекаев рассказал газете, что он хочет создать себе "финансовую подушку", чтобы более выборочно подходить к выбору ролей. Бизнес поможет ему в этом деле.

Его коллега Леон Кемстач сообщил, что раньше он уже думал об открытии бизнеса.

"Я рад, что моя популярность как инструмент дает мне возможность почувствовать вкус бизнеса и учиться ему, имея рядом с собой старших и опытных партнеров", — дополнил актёр.

Раннее Pravda.Ru писала, что актёр Рузиль Минекаев сообщил о трудностях в семейной жизни.