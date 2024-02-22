Голливудский актер Том Круз расстался с российской экс-моделью Эльсиной Хайровой

Том Круз расстался с Эльсиной Хайровой

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Голливудский актер Том Круз и бывшая российская модель Эльсина Хайрова больше не пара. Об этом сообщило издание Sun со ссылкой на свои источники.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Источник газеты рассказал, что влюбленные расстались, так как их отношения себя исчерпали. Однако Том Круз хочет остаться с Эльсиной Хайровой друзьями.

"Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте", — сказал собеседник издания Sun.

Также, как пишет издание, бывшие влюбленные проживают в одном доме в Лондоне, столице Великобритании.

Том Круз и Эльсина Хайрова познакомились в Лондоне на чаепитии. О том, что они стали парой, стало известно в декабре 2023 года, а в феврале деятель кино уже официально заявил, что он начал встречаться с Эльсиной.