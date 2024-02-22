Голливудский актер Том Круз расстался с российской экс-моделью Эльсиной Хайровой

Голливудский актер Том Круз и бывшая российская модель Эльсина Хайрова больше не пара. Об этом сообщило издание Sun со ссылкой на свои источники.
Источник газеты рассказал, что влюбленные расстались, так как их отношения себя исчерпали. Однако Том Круз хочет остаться с Эльсиной Хайровой друзьями.
"Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте", — сказал собеседник издания Sun.
Также, как пишет издание, бывшие влюбленные проживают в одном доме в Лондоне, столице Великобритании.
Том Круз и Эльсина Хайрова познакомились в Лондоне на чаепитии. О том, что они стали парой, стало известно в декабре 2023 года, а в феврале деятель кино уже официально заявил, что он начал встречаться с Эльсиной.
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