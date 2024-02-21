Режиссер Гарет Эдвардс, вероятно, снимет продолжение фильма "Мир Юрского периода"

Режиссер Гарет Эдвардс может снять продолжение фильма "Мир Юрского периода"

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Британский режиссер Гарет Эдвардс может взяться за съемки новой части фильма "Мир Юрского периода". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По информации издания, Гарет Эдвардс ведет переговоры с кинокомпанией Universal Pictures, с которой ранее они сорвались у режиссера Дэвида Литча. Отмечается, что Гарет Эдвардс имеет четкое понимание того, как создавать разных существ, поскольку он снимал фильмы "Годзилла" и "Изгой-один: Звездные войны. Истории".

Дата премьеры новой части кинокартины "Мир Юрского периода" назначена на 2 июля 2025 года. В фильме будет новая сюжетная линия.

Напомним, что Universal Pictures является одной из старейших киностудий Голливуда. Ранее она выпускала предыдущие части фильма "Мир Юрского периода".