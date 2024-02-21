Режиссер Гарет Эдвардс, вероятно, снимет продолжение фильма "Мир Юрского периода"

Британский режиссер Гарет Эдвардс может взяться за съемки новой части фильма "Мир Юрского периода". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По информации издания, Гарет Эдвардс ведет переговоры с кинокомпанией Universal Pictures, с которой ранее они сорвались у режиссера Дэвида Литча. Отмечается, что Гарет Эдвардс имеет четкое понимание того, как создавать разных существ, поскольку он снимал фильмы "Годзилла" и "Изгой-один: Звездные войны. Истории".
Дата премьеры новой части кинокартины "Мир Юрского периода" назначена на 2 июля 2025 года. В фильме будет новая сюжетная линия.
Напомним, что Universal Pictures является одной из старейших киностудий Голливуда. Ранее она выпускала предыдущие части фильма "Мир Юрского периода".
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