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Корпорация Amazon снимет сериал "Бегущий по лезвию 2099" в столице Чехии

Сериал "Бегущий по лезвию 2099" снимут в Праге

1:00
Кино

Корпорация Amazon будет снимать сериал "Бегущий по лезвию 2099" в столице Чехии, сообщили в ТАСС со ссылкой на информационное агентство ČTK.

Сериал "Бегущий по лезвию 2099" снимут в Праге
Фото: commons.wikimedia.org by PRATIK ' S LAWS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Уточняется, что процесс съемок будет проходить в Праге, в киностудии Barrandov. Для этого там сделают большое количество разнообразных декораций.

Съемки первого сезона должны начаться в июне и продлиться до ноября, а сюжет картины будет разворачиваться пятьюдесятью годами позже действия фильма "Бегущий по лезвию 2049".

В качестве режиссера сериала выступит Джонатан Ван Тюллекен. Ранее он работал над фильмами "Отбросы" и "Муви 34".

Напомним, что киностудия Barrandov стала известной в первой половине прошлого столетия: там было снято множество кинокартин, которые впоследствии стали классикой кинематографа. "Хроники Нарнии: принц Каспиан" и "Миссия невыполнима" — одни из последних популярных работ киностудии.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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