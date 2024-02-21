Американский актер Кевин Костнер и его жена оформили развод

Американский деятель кино Кевин Костнер и дизайнер Кристин Баумгартнер развелись спустя двадцать лет брака. Об этом написало издание People со ссылкой на документы суда.
Сообщается, что за обоими супругами остается право опеки над тремя общими детьми: Кайденом, Хейсом и Грейс.
Кевин Костнер — американский актер и режиссер, обладатель премий "Эмми", "Золотой глобус", "Оскар" и других. О том, что он собирается развестись с Кристин Баумгартнер выяснилось в мае 2023 года. В сентябре того же года пара смогла начать мирное урегулирование процесса развода.
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