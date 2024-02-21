Онлайн-кинотеатр KION опубликовал тизер комедийного сериала "Дядя Леша" на своем YouTube-канале

KION выложил тизер сериала "Дядя Леша" на YouTube

На YouTube появился тизер комедийного сериала режиссера Дмитрия Невзорова "Дядя Леша". Его выложил онлайн-кинотеатр KION.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Главный герой предстоящей картины — дворник, который трудится в детском доме. Однако он не такой уж и прост. По ночам дядя Леша совершает ограбления богатых людей, а добытое тратит на разные нужды приюта. Однажды его "за работой" застают трое сирот, которые не отличаются примерным поведением. Теперь дяде Леше приходится брать их с собой на вылазки и решать за ними проблемы, а сироты, в свою очередь, обретают практически отца.

В ленте приняли участие актеры Тимофей Трибунцев, Григорий Дудник, Сергей Лавыгин и другие. Показ сериала начнется уже в 2024 году, позднее создатели назовут точную дату.