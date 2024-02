Режиссер Сэм Мендес снимет четыре фильма о бывших участниках всемирно известной группы The Beatles

Сэм Мендес снимет четыре фильма об участниках группы The Beatles

Британский режиссер Сэм Мендес, его компания Neal Street Productions, а также Apple Corps и Sony Pictures Entertainment снимут четыре фильма об экс-участниках известной группы The Beatles. Соответствующую информацию опубликовал портал Deadline.

Фото: Openverse by Ricard Lopez 1 is licensed under CC BY-NC 2.0

Сообщается, что выпуск фильмов планируется осуществить в 2027 году. Но пока нет данных о периодичности выхода кинокартин. Актерский состав еще тоже не утвержден. Однако, как отмечает портал, Сэм Мендес выступит в качестве режиссера всех четырех фильмов.

Британская рок-группа The Beatles образовалась в 1960 году, а распалась в 1970. За время своей активности, она обрела всемирную известность. На настоящий момент из четырех музыкантов в живых осталось только двое: Ринго Старр и Пол Маккартни. Их коллеги Джон Леннон и Джордж Харрисон скончались в 1980 и 2001 году.

