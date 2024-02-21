Режиссер Эмир Кустурица станет спикером на Всемирном фестивале молодежи марафона "Знание.Первые"

Режиссер Эмир Кустурица будет спикером на Всемирном фестивале молодежи

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Известный сербский и югославский режиссер Эмир Кустурица станет спикером просветительского марафона "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи. Соответствующую информацию приводят РИА Новости со ссылкой на пресс-службу общества "Знание".

Фото: mc.rs by Medija centar Beograd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Уточняется, что Эмир Кустурица в рамках фестиваля сообщит о предстоящих проектах в РФ и расскажет о своей любви к России.

В пресс-службе также уведомили, что некоторое время назад деятель кино рассказал о своих планах по съемках в нашей стране. Предполагается, что он будет снимать фильмы по известным русским произведениям.

"Говорю и буду говорить до конца жизни: я люблю Россию. Я люблю русскую литературу. Люблю советские фильмы. Мне хотелось бы стать российским гражданином, так как я чувствую себя частью русской культуры", — дополнил режиссер.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи будет проходить в городе Сочи с 1 по 7 марта. Мероприятие примет 20 тысяч российских и зарубежных лидеров самых разных сфер деятельности: от кино до спорта.