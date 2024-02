Граф Дракула возвращается: Люк Бессон снимет очередной фильм про известного вампира

Французский режиссер Люк Бессон собирается экранизировать классический роман Брэма Стокера "Дракула". Производством фильма займется компания EuropaCorp. С актерами Кристофом Вальцем и Калебом Лэндри-Джонсом ведутся переговоры для участия их в картине в качестве главных героев. Кто будет играть остальных персонажей — пока не известно.

Фото: archive.org by Screenshot from "Internet Archive" of the trailer for Dracula (1931) is licensed under Wikimedia Commons, the free media repository