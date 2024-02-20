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Граф Дракула возвращается: Люк Бессон снимет очередной фильм про известного вампира

Люк Бессон готовится к съёмкам фильма о Дракуле

1:04
Кино

Французский режиссер Люк Бессон собирается экранизировать классический роман Брэма Стокера "Дракула". Производством фильма займется компания EuropaCorp. С актерами Кристофом Вальцем и Калебом Лэндри-Джонсом ведутся переговоры для участия их в картине в качестве главных героев. Кто будет играть остальных персонажей — пока не известно.

Люк Бессон готовится к съёмкам фильма о Дракуле
Фото: archive.org by Screenshot from "Internet Archive" of the trailer for Dracula (1931) is licensed under Wikimedia Commons, the free media repository

Роман "Дракула" — самая популярная история ужасов в кинематографе. В 15 веке князь тьмы отрекается от Бога после смерти любимой жены и превращается в вампира. Спустя сотни лет он обнаруживает в Лондоне двойника покойной супруги и начинает преследовать ее.

Первая экранизация о Дракуле, которую снял Тод Браунинг, вышла в 1931 году с актером Белой Лугоши в главной роли. Большой успех также имел фильм Фрэнсиса Форда-Копполы с Гари Олдманом. Роль культового вампира в других фильмах также сыграли

  • Люк Эванс,
  • Джонатан Риз Майерс,
  • Кристофер Ли,
  • Николас Кейдж и другие.
Влад начал войну с турками. Момент из фильма Дракула (2014)
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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